Der Pinzgauer hat rund um den Weltcup in Kapstadt seit mehreren Jahren gute Erinnerungen.

Der Salzburger Lukas Hollaus hat am Sonntag beim Triathlon-Weltcup in Kapstadt über die halbe olympische Distanz (750 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen) Rang sechs erreicht. Er schrieb damit gleich zum Saison-Auftakt in der Olympia-Qualifikation gut an, sein ÖTRV-Teamkollege Lukas Pertl wurde 21. Der britische Sieger Alex Yee war in 52:04 Min. um 30 Sekunden schneller als Hollaus.