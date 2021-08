Ersatzteil machte sein Bike rennfit für die Tempobolzer-Strecke. Kühlweste soll gegen warmes Wasser helfen.

Am Sonntag ist es endlich so weit: Günther Matzinger wird mit dem paralympischen Triathlonbewerb jenen Wettkampf bestreiten, auf den er nun fünf Jahre hingearbeitet hat. Der Salzburger hat sich in Tokio gut eingelebt. Einem starken Auftritt steht nichts im Wege.

Am Donnerstag durfte er die Wettkampfstrecken besichtigen und sich damit vertraut machen. Besonders die Radstrecke lädt zum Tempobolzen ein: "Da kann man richtig Tempo machen. Der Höhenunterschied ist nur gering. Ich habe schon versucht, die beste Linie herauszufinden", erklärt der 34-Jährige.

Mit etwas Unterstützung konnte auch ein kleines technisches Problem gelöst werden. "Ein Schaltknopf bei meinem Zeitfahrrad hat nicht funktioniert. Wir hatten das Problem zwar zunächst behoben, indem wir alles zerlegt und neu zusammengebaut haben, aber bei der Streckenbefahrung ist es wieder aufgetreten. Ein Servicetechniker hat jetzt ein Ersatzteil auftreiben können und macht mein Bike rennfit", verrät Matzinger.

Geschwommen wird in der Bucht von Tokio, wo die Temperaturen schon in den frühen Morgenstunden sehr hoch sind. "Als ich das Tempo ein wenig angezogen habe, habe ich das sofort gemerkt", berichtet Matzinger, dem eine Kühlweste im 30 Grad warmen Wasser helfen soll.

Den Jetlag hat der Lungauer mittlerweile gut überwunden. Die Eröffnungsfeier, bei der der Salzburger gemeinsam mit Speerwerferin Natalija Eder die österreichische Fahne tragen durfte, war eine optimale Einstimmung. "Die Eröffnung hat mir wirklich sehr gut gefallen, die Stimmung im Team war super", erzählt Matzinger.

Am Sonntag um 8:30 Uhr Ortszeit (1:30 Uhr MESZ) startet für ihn der paralympische Triathlon (Kategorie PTS5). Dann stehen 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen auf dem Programm.