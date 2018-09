Trio sorgt im Pongau für Gesprächsstoff

Die Lungauer Fußballer Harald Faninger und John Schlick sind seit einigen Jahren der Garant für Stabilität in der Altenmarkter-Abwehr. Für Torfreuden sorgt Neo-Stürmer Marcel Bernhofer.

Im Alltag ist der St. Michaeler Marcel Bernhofer Student. An der Uni Salzburg büffelt er Sport und Englisch auf Lehramt. In seiner Freizeit dreht sich neben Familie und Freunde alles um Fußball. Zum Leih-Transfer nach Altenmarkt kam es im Juni: "Ich habe mir nach ersten Gesprächen lange Zeit gelassen und alles gut überlegt", sagt der 22-Jährige. Nach regem Austausch mit Ex-Trainer Gerald Payer, seinem Vater Walter und Freunden fiel nach knapp einem Monat die Entscheidung. Beim Trainingsstart des Salzburgligisten Anfang Juli war er von Beginn an dabei: "Außer die beiden Lungauer kannte ich niemanden. Es war schon eine Umstellung. Aber ich wurde gut aufgenommen."

Drei bis vier Trainings sind es seither pro Woche. Und seine Torquote zeigt steil nach oben. Aktuell hält der Topscorer bei acht Meisterschafts- und fünf Cuptoren. "Ich kann es mir selbst nicht erklären. Mein Selbstvertrauen ist durch die Torerfolge sehr groß. Es läuft einfach. Ich werde auch durch meine Mitspieler gut bedient." Und wie legt er es vor dem Tor an? "Ich probiere nicht viel zu überlegen und versuche meine Chancen schnell zu nutzen."

Der Niveauunterschied zwischen Landesliga und Salzburger Liga sei enorm: "Ich hätte mir den Klassenunterschied nicht so groß vorgestellt. Besonders die Mannschaften im vorderen Drittel sind spielerisch und körperlich überragend. Man trifft plötzlich auch auf ehemalige Fußball-Profis."

Generell ist es das Umfeld in Altenmarkt, dass ihm schnell in die Spur geholfen hat. "Der Verein ist perfekt aufgestellt. Es sind viele Zuschauer und wir haben ein tolle Kameradschaft."

Seit dem fünften Lebensjahr läuft Marcel Bernhofer regelmäßig der Kugel hinterher. Als größten Entwicklungsschritt nennt er seine Zeit während der Fußball-HAK in Tamsweg: "In dieser Zeit schaffte ich den Sprung in die Kampfmannschaft in St. Michael. Es gab mit Schule und Verein teilweise zwei Trainings pro Tag. Von Lehrer Herbert Antretter habe ich vor allem in taktischen und technischen Belangen viel gelernt."

Aktuell erlebt Altenmarkt mit Neo-Trainer Johann Davare einen Höhenflug. In der Tabelle liegt man nach acht Spieltagen auf Platz zwei. Davare: "Wir trainieren sehr intensiv. Die Mannschaft geht voll mit. Wir haben ein neues System und eine neue Taktik. Daher sind wir erfolgreich. Entscheidend ist, das alle mitziehen." In der Vorsaison kämpfte Altenmarkt gegen den Abstieg. "Als ich dazugestoßen bin, war die Mannschaft körperlich nicht fit und angeschlagen im Kopf. Jetzt können wir 90 Minuten durchmarschieren."

Und was hält er von den Lungauern? "Marcel versucht alles umzusetzen, ist sehr aktiv, fleißig und hat einen super Charakter. Dann kommt so ein Resultat raus." Eigentlich ist der St. Michael-Export nur leihweise bis zum Winter in Altenmarkt. Davare (lacht): "Ich werde den Tauerntunnel zu betonieren, damit er nicht mehr nach Hause kommt."

Als Vorzeigemensch in allen Belangen beschreibt der Trainer den gebürtigen Mauterndorfer Harald Faninger: "Er geht als routinierter Spieler voran. Als Physiotherapeut in Ausbildung ist er für die Mobilisation der Spieler zuständig. Dazu ist er auch im Training mein Assistent." Mit 20 Jahren wechselte Faninger von Regionalligist Vöcklamarkt (OÖ) nach Altenmarkt: "Ich habe damals in Salzburg studiert. Durch Kontakte hat es sich ergeben. Wir sind aktuell defensiv besser organisiert und haben zwei Stürmer, die einen Lauf haben. Ich fühle mich hier sehr wohl", sagt der 24-jährige Jung-Papa, der früher auch ein Probe-Training bei Erstligist Blau-Weiß Linz absolvierte.

Im Cup kickte Altenmarkt in der Vorwoche Liga-Titelaspiranten SAK aus dem Bewerb. Den entscheidenden Elfer versenkte der gebürtige St. Michaeler John Schlick, der drei Jahre Ausbildung in der Red-Bull-Akademie durchlief: "Durch den neuen Trainer kam neuer Schwung. Er stellt uns jedes Mal perfekt auf den Gegner ein. Mit vier Neuzugängen und motivierten Nachwuchsspielern haben wir einen starken Kader und zum Glück keine Verletzten. Wir haben einen tollen Zusammenhalt. Unsere Fans stehen zu hundert Prozent hinter uns. Ich freue mich besonders für Marcel, dass er so schnell den Sprung in die Mannschaft schaffte", sagt der 27-Jährige, der seit sechs Jahren im Dress der Altenmarkter spielt. Mittlerweile wohnt der Maschinenbautechniker dort, pendelt täglich nach St. Margarethen zur Arbeit in den elterlichen Betrieb.