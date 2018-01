Tschechen und Slowenen überraschten bei Handball-EM

Ohne zu spielen, hat sich Dänemark am Dienstagabend für das Halbfinale der Handball-EM in Kroatien qualifiziert. Der Olympiasieger profitierte von den überraschenden Erfolgen Sloweniens über Spanien (31:26) sowie Tschechiens über Mazedonien (25:24) in den Partien von Hauptrundengruppe II in Varazdin.

SN/APA (AFP)/STR Tschechien rang Mazedonien nieder