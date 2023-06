Tsitsipas beendet Sensationslauf von Ofner in Paris

Sebastian Ofner war im Achtelfinale der French Open chancenlos. Das Lachen über ein großartiges Turnier ließ er sich aber nicht nehmen.

Ein Stefanos Tsitsipas in Topform sowie mehr als 13 Stunden Spielzeit in den sieben Spielen waren für Sebastian Ofner am Sonntagabend eine Nummer zu groß, um den überraschenden Lauf in Paris aus der Qualifikation über das Achtelfinale hinaus fortzusetzen. Der Steirer konnte dem Weltranglistenfünften nur am Anfang Paroli bieten, unterlag 5:7, 3:6, 0:6, konnte das größte Match seiner Karriere aber dennoch genießen.

Erst einmal zuvor hatte Ofner die Gelegenheit, sich in einem so großen Stadion zu präsentieren - vor einem Jahr eben am 10.000 Zuschauer fassenden Court Suzanne Lenglen, dem zweitgrößten Platz in Roland Garros. Alexander Zverev war da in Runde eins zwei Nummern zu groß. Die Kulisse schien Ofner diesmal zu Beginn zu beflügeln. Er zeigte keinen Respekt vor dem zweifachen Grand-Slam-Finalisten und legte mit einem Break vor. Was wegen der ungleich verteilten Rollen vorher eine Träumerei war, traute man sich nun zu fragen: Kann der Qualifikant seinen Sensationslauf gar fortsetzen?

Tsitsipas war für Ofner in einer "anderen Liga"

Ofner spielte couragiert, ihm gelangen zum Teil sehenswerte Bälle. Doch der Glaube daran wäre beim 27-Jährigen wohl erst dann richtig präsent geworden, wenn er Satz eins für sich entschieden hätte. Das aber gelang Tsitsipas, der bei den wichtigsten Punkten zur Stelle war.

"Ich erwarte mir gar nichts. Tsitsipas ist noch einmal in einer ganz anderen Liga", hatte Ofner im Vorfeld gesagt. Bestätigen konnte dies der Grieche dann in allererster Linie dank seines Aufschlags, bei dem er mit Fortdauer des Spiels unantastbar war. Keinem einzigen unerzwungenen Fehler standen im zweiten Satz zehn Winner gegenüber. Warum Tsitsipas seit Jahren zu den Besten seiner Zunft zählt und Ofner als Nummer 113 ins Turnier gegangen war, drückte sich dann im Ergebnis deutlich aus. Ofner konnte seinen hart erkämpften und verdienten Auftritt auf der großen Bühne dennoch weiterhin genießen. Das Lachen nach - immer selteneren - sehenswerten Punkten gegen einen groß aufspielenden Tsitsipas ließ er sich nicht nehmen. Nach 1:48 Stunden war der etwas zu hoch ausgefallene Sieg von Tsitsipas fix und Ofners großartige Reise in Roland Garros vorbei.

Ofner nimmt 180 ATP-Punkte und 240.000 Euro mit

Wie erwartet kommt es nun am Dienstag zum Viertelfinalschlager zwischen Tsitsipas und Carlos Alcaraz. Ofner wiederum darf sich über 180 ATP-Punkte, die ihn auf etwa Platz 80 der Weltrangliste bringen, freuen. Außerdem nimmt er 240.000 Euro Preisgeld (brutto) mit - nicht unwichtig für einen Profi wie Ofner, der in den vergangenen Jahren lange verletzt und fast ausschließlich auf der kaum lukrativen Challenger-Tour unterwegs war. Zu guter Letzt verabschiedete ihn auch Tsitsipas noch mit Lob, als er meinte: "Sebastian hat mich einige Zeit voll gefordert, so dass ich dann mein bestes Tennis spielen konnte."