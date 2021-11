Turnen auf der Festspielbühne

Als der Sport Maria Cebotari verdrängte. Ein vergessenes Kapitel: das Salzburger Festspielhaus als Bühne für Boxer, Ringer und Turner.

Wenn Ende November in Innsbruck der Davis-Cup zu Gast ist, blickt der Salzburger Sportfan neidvoll in die Tiroler Landeshauptstadt. Denn dort steht eine Halle zur Verfügung, von der in Salzburg nur geträumt werden kann. Der Tennis-Länderkampf Österreich gegen Chile im Februar 2019 in der Salzburgarena war die Eintagsfliege im hiesigen Sportgeschehen. Und dieses leidet auch mehr als sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Fehlen einer repräsentativen Sporthalle. Praktisch alle Landeshauptstädte haben eine, in Salzburg gibt es keine - ...