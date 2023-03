Turner Höck bei Weltcup in Baku Dritter an den Ringen

Vinzenz Höck hat beim Kunstturn-Weltcup in Baku den Sprung aufs Podest geschafft. Der Grazer, der diese Woche seinen 27. Geburtstag feierte, beschenkte sich mit Rang drei an den Ringen. Höck, der zum neunten Mal im Weltcup am Stockerl stand, erzielte 14.433 Punkte. Ihm fehlten nur zwei Zehntel auf Sieger Nikita Simonow aus Aserbaidschan. "Obwohl ich hier noch nicht mein volles Programm gezeigt habe, kann ich wieder an der Spitze mithalten", sagte Höck erfreut.

Vinzenz Höck in seinem Element

Der Vize-Europameister von 2020 hat nun die EM in Antalya in einem Monat im Visier. Das Ergebnis von Baku zeige, "dass ich wieder absolut konkurrenzfähig bin", erklärte Höck.