Turnier-Marathon brachte Sepp Straka PGA-Tourkarte für 2020

Golfprofi Sepp Straka hat in der Schlussphase der amerikanischen PGA-Tour Marathon-Qualitäten bewiesen. In seiner neunten Turnierwoche in Serie kam der in Georgia lebende, 26-jährige Wiener in Greensboro nach dem zwölften Halbzeitrang zwar über den 39. Platz nicht hinaus, sicherte als 111. der weltweit wichtigsten Golf-Serie aber die Spielberechtigung für 2020 endgültig ab.

SN/APA (AFP/GETTY)/Jared C. Tilton Straka darf auch nächstes Jahr spielen