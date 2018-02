U21-Teamchef Di Biagio interimistisch Italiens Nationalcoach

U21-Nationalcoach Luigi di Biagio übernimmt interimistisch das Amt des italienischen Fußball-Teamchefs. Das gab Italiens Verband am Montag bekannt. Demnach wird der 46-Jährige die "Squadra Azzurra" in den Testspielen am 23. März in Manchester gegen Argentinien und vier Tage später im Londoner Wembley-Stadion gegen England betreuen, ehe ein langfristiger Nachfolger bestellt wird.

SN/APA (AFP)/MICHAL CIZEK Di Biagio dirigiert die Azzurri in Tests