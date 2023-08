Überflieger, Pechvögel und eine Gold-Mama: Bilanz der Leichtathletik-WM

Welche Stars die Titelkämpfe besonders prägten und welche Österreicherin sich besonders freuen durfte.

Die 19. Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest gingen am Sonntag zu Ende. Einige Protagonisten haben im Nationalen Leichtathletikstadion Sportgeschichte geschrieben - mit ihren Leistungen oder auch anderweitig.



Sprint-Superstar. Drei Mal Gold: Noah Lyles lieferte über 100, 200 und 4 x 100 Meter mit der US-Staffel zuverlässig ab. Als Nächstes auf dem Plan: die Fabelzeiten von Legende Usain Bolt angreifen.



Gold-Mama. Mit Doppelgold über 1500 und 5000 Meter erweiterte Kenias Langstrecken-Koryphäe Faith Kipyegon ihre Medaillensammlung. Über beide Distanzen hält die Mutter einer fünfjährigen Tochter auch den Weltrekord. Sie betont: "Meine Tochter sagt mir immer, dass ich es schaffen kann."



Pechvögel. Nach ihren Stürzen am selben Abend konnten die Niederländerinnen Sifan Hassan (Bronze über 1500 m, Silber über 5000 m) und Femke Bol (Gold über 400 m Hürden) ein paar Tage später doch noch jubeln. Nicht so Andrew Hudson, der vor dem 200-Meter-Halbfinale beim Crash von Golfcarts auf dem Weg zum Stadion durch Glassplitter am Auge verletzt worden war und als Extrastarter Finalachter wurde.



Österreichs Glanzlicht. Platz fünf im Speerwerfen mit 62,92 Metern, nur 46 Zentimeter hinter Bronze - das lässt die Niederösterreicherin Victoria Hudson auch für Olympia 2024 hoffen. Etwas Österreich-Anteil steckt in den Medaillen von Shelly-Ann Fraser-Pryce (Bronze/100 m, Silber/4 x 100 m) und Rushell Clayton (Bronze/400 m Hürden): Die Jamaikanerinnen haben sich im Salzburger Sportzentrum Rif auf die WM vorbereitet.



Entrückte Überflieger. Ob Noah Lyles, die Sprinterinnen Sha'Carri Richardson (USA) und Shericka Jackson (JAM) oder Stabhochsprung-Weltmeister Armand Duplantis (SWE): Eine "extreme Leistungsentwicklung in einigen Disziplinen" sah nicht nur Deutschlands 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper. Trainingswissenschaft und Schuhinnovationen verstärken diesen Trend noch.

Medaillenspiegel. Die USA lagen vor dem Schlusstag mit 11 Mal Gold und je acht Mal Silber und Bronze voran. 41 Nationen holten Edelmetall. Leer gingen Österreich und Deutschland aus.



Doppelgold I. Neben Noah Lyles mehrfach gekrönt: Sha'Carri Richardson (100 m/4x100 m), Faith Kipyegon (1500 und 5000 m) sowie die Geher Alvaro Martin und Maria Perez Garcia (SPA/20 und 35 km). Gesamtarbeitszeit für Lyles samt Vorläufen gut eineinhalb Minuten, für Martin und Garcia jeweils rund vier Stunden.



Doppelgold II. Katie Moon (USA) und Nina Kennedy (AUS) teilten sich Stabhoch-Gold schwesterlich. Das konnten die Weitspringer Tajay Gayle und Carey McLeod (beide JAM/8,27 m) nicht: Der bessere zweitbeste Sprung brachte Bronze für Gayle.