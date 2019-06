Der Fußball-Nachwuchs der Ukraine hat erstmals den Titel bei der U20-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Osteuropäer setzten sich beim Turnier in Polen am Samstag im Endspiel gegen Südkorea mit 3:1 (1:1) durch. Die Koreaner gingen in Lodz bereits in der 5. Minute per Elfmeter in Führung, Vladyslav Supriaha drehte die Partie aber per Doppelpack (34., 53.), ehe noch Georgij Zitaischwili (89.) traf.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Spieler der Ukraine jubeln nach ihrem Finalsieg über Südkorea