Ukrainische Geherin: "Wir haben Österreich im Herzen"

Ohne österreichische Teilnehmer gehen die Straßenbewerbe Marathon und Gehen bei der Leichtathletik-EM in München über die Bühne. Ein ukrainisches Geher-Ehepaar aber startet mit großer Dankbarkeit für Österreich in seine Rennen. Inna Loseva (35 km/Dienstag/8.30 Uhr)und Ivan Losev (20 km/Samstag) haben nach der Flucht aus ihrem vom Krieg heimgesuchten Land im Lungau eine neue Heimat gefunden.

Trotz aller Schwierigkeiten haben sie in den vergangenen Monaten ihre EM-Vorbereitung fortgesetzt. Für die unmittelbare Wettkampfvorbereitung sind Inna und Ivan nach Bayern gereist, wo die ukrainischen Ausdauersportler in der Nähe von München zusammengekommen sind. "Es war eine riesengroße Freude, sie alle wieder zu sehen", sagt Inna Loseva. "Unsere Sportkollegen sind aus allen möglichen Ländern angereist, je nachdem, wo sie nach ihrer Flucht Unterschlupf gefunden haben." Sie, ihr Mann und ihre zweijährige Tochter sind in St. Margarethen im Lungau gelandet: "Wir sind sehr froh, dass wir hier in Sicherheit sind. Die Leute sind unglaublich nett und hilfsbereit."

Loseva, die in ihrer Heimat als Sportlehrerin gearbeitet hat, fand einen Halbtagsjob bei Samson Druck. So hatte sie auch noch genug Zeit, daneben zu trainieren. Die topografischen Herausforderungen im Lungau sieht sie als Plus: "Ich habe viele Höhenmeter gemacht. Es waren sicher meine hügeligsten Trainingsstrecken bisher, das hat mich hoffentlich stark gemacht", sagt die 30-jährige Sportlerin.

Der 36 Jahre alte Ivan, der in der Ukraine in der Regionalverwaltung gearbeitet hat, ist zugleich der Trainer seiner Ehefrau. Bei der letzten Europameisterschaft 2018 in Berlin war Ivan Elfter, die frühere Studentenweltmeisterin Inna kam auf Platz sieben. Dass sie nach ihrer Flucht rasch weitertrainieren konnten, war auch dank der Hilfe aus Salzburg möglich. Der Salzburger Leichtathletikverband, der Club Run Austria und viele Menschen aus der Athletengemeinde spendeten und organisierten Hilfe, um den ukrainischen Gastsportlern zu helfen.

Wie es nach der EM weitergeht, ist für die Familie Losev/Loseva unklar. In St. Margarethen fühlen sie sich wohl. Inna hofft mittelfristig auf eine Beschäftigung in ihrem erlernten Job. "Ich lerne fleißig Deutsch", erklärt sie stolz. Mit den Verwandten daheim ist sie täglich in Kontakt. Der Krieg macht eine Rückkehr in absehbarer Zeit schwer. Inna Loseva will zu Olympia 2024 in Paris: "Ich hoffe sehr, meine Heimat Ukraine dort vertreten zu dürfen. Aber auch Österreich wird immer in meinem Herzen sein."