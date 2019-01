Ulbing/Karl gewannen Parallel-Teambewerb in Bad Gastein

Die Lokalmatadoren Daniela Ulbing und Benjamin Karl haben am Mittwoch beim Parallel-Weltcupslalom der Snowboarder in Bad Gastein den Teambewerb gewonnen. Die Kärntnerin und der in Osttirol lebende Niederösterreicher siegten im Finale gegen die Italiener Nadya Ochner/Aaron March. Sie hatten in Bad Gastein schon 2017 gewonnen bzw. sorgten bei diesem Event für den vierten ÖSV-Sieg in Folge.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JFK Benjamin Karl darf sich freuen

Am Dienstag im Einzel-Parallelslalom hatten Claudia Riegler mit Rang eins sowie Karl und Sabine Schöffmann als Dritte für weitere ÖSV-Podestränge gesorgt. Anzeige Quelle: APA

