Unglaubliches Sturzpech für Niederländerinnen: Gleich zwei Mal mit Gold vor Augen gestrauchelt

Das Pech klebte den niederländischen Leichtathletinnen zum Auftakt der WM in Budapest an den Füßen. Gleich zwei Läuferinnen in orange stürzten knapp vor dem Ziel.

Foul oder selbst gestolpert? Sifan Hassan stürzte mit Gold vor Augen. Drei Äthiopierinnen liegen voran. Femke Bol stürzt, Alex Holmes zieht vorbei und siegt gemeinsam mit ihren Staffelkollegen mit Weltrekord.

Im 10.000-Meter-Lauf der Frauen stürzte Sifan Hassan (NED) in Führung liegend wenige Meter vor dem Ziel, es gab einen Dreifachsieg für Äthiopien. Hassan klagte, sie sei von ihrer Kontrahentin Gudaf Tsegay geschubst worden. Mit einem blutenden Ellbogen kam Hassan danach als Elfte ins Ziel. Auch die TV-Bilder konnten nicht klären, was passiert war. Siegerin Tsegay sagte: "Sie hat kurz vor den Ziel versucht, mich zu kreuzen, das hat mich auch nicht gestört. Das ist Sport." In der 4x-400-Meter-Mixed-Staffel strauchelte wenig später Hassans Landsfrau Femke Bol ebenfalls in Führung liegend und fiel knapp zehn Meter vor der Ziellinie. Die USA siegten in der Weltrekordzeit von 3:08,80 Min. Die Niederländerinnen wurden disqualifiziert. Ein Highlight gab es noch durch Kugelstoß-Weltmeister Ryan Crouser: Er warf 23,51 Meter - nur fünf Zentimeter unter seinem eigenen Weltrekord vom Mai 2023. Drama gab es bei ihm schon vor der WM. Der zweimalige Olympiasieger und Titelverteidiger hatte sich erst kurz vor dem Flug nach Budapest zwei Blutgerinnsel aus dem Unterschenkel entfernen lassen müssen. Seine Weite war Rekord für Weltmeisterschaften.