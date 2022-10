Unheimliche Verletzungsserie bei Salzburgs Volleyballerinnen geht weiter

Im ersten Saisonheimspiel der Volleyball-Bundesliga unterlag PSVBG Salzburg gegen Eisenerz/Trofaiach in fünf Sätzen. Erna Garibovic fiel mit Knieverletzung aus - die vierte schwere Blessur in zwei Wochen.

Bei 1:1-Satzgleichstand und 15:11 im dritten Satz waren die Salzburgerinnen vor 300 Zuschauern gerade richtig in Fahrt gekommen, als es in der Halle in Rif still wurde: Toptalent Erna Garibovic kam bei einem Angriff unglücklich zu Fall, schrie vor Schmerzen auf und griff sich ans Knie. Eine Diagnose stand noch aus. Der Ausfall trifft das Team von Trainer Uli Sernow hart: Nach Kapitänin Lisa Sernow, die mit Krücken das Spiel verfolgte, Anouk van Noord und Anna Lacek ist Garibovic die vierte PSVBG-Spielerin innerhalb von 14 Tagen, die sich schwer verletzt hat. "Ich kann den Mädels nach diesem Spiel keinen Vorwurf machen, sie haben um jeden Punkt gekämpft", sagte Uli Sernow. "Dass uns nach der guten Vorbereitung jetzt das Verletzungspech so verfolgt, ist natürlich extrem bitter."

Mit einer "Jetzt erst recht"-Mentalität holten die PSVBG-Mädels den dritten Satz mit 25:19, dann riss wieder der Faden. Durchgang Nummer vier wurde leichtfertig mit 24:26 abgegeben. Am Beginn des fünften Satzes wurde der verletzte Erna Garibovic nach ihrer Erstbehandlung auf der Trage durch die Halle geschoben - nicht gerade ein mentaler Mutmacher. Patricia Maros und Co. kämpften verbissen, kamen nach Fünfpunkte-Rückstand noch einmal heran, ehe die Steirerinnen mit 15:13 das bessere Ende für sich hatten.

PSVBG Salzburg - Erzbergmadln Eisenerz/Trofaiach 2:3 (15:25, 25:16, 25:19, 24:26, 13.15). Topscorerinnen: Patricia Maros (Salzburg) 23 bzw. Julia Mitter (Erzbergmadln) 18.