Union-Salzburg-Athlet Klebel gewinnt Speerwurf in Graz

Mit persönlicher Bestleistung von 57,33 Metern gewann Simon Klebel den Speerwurfbewerb beim Austrian Top Meeting in Graz. Stark präsentierte sich auch sein Clubkollege Isaac Asare.

Asare verbesserte über 100 Meter als Fünfter in 10,82 seine persönliche Bestleistung, Paul Klampfer wurde in 11,04 Achter, zeigte aber über 200 Meter als Vierter mit persönlicher Bestleistung von 22,26 auf. Isaac Asare sprang außerdem 7,16 Meter weit und wurde damit Dritter (Sieger: Oluwatosin Ayodeji/Höchst/7,33 m), Elias-Min Nowotny landete mit 6,77 m auf dem sechsten Platz. Mit 5,89 Metern im Weitsprung musste sich Inge Grünwald begnügen, sie wurde Zweite.

Michaela Egger kam bei der Saisonpremiere im Dreisprung mit 11,85 m auf Platz zwei.

Im Diskuswurf, der einen klaren Sieg des WM-Dritten Lukas Weißhaidinger (63,49 m) brachte, wurde Lukas Stiper Sechster (45,97 m).

Bestleistungen in Vöcklabruck

Persönliche Bestleistungen stellten die Salzburger Athleten beim Günther-Pichler-Meeting in Vöcklabruck auf. Elisabeth Fuchs lief die 300 Meter in 42,42 Sek., Ann-Kathrin Gruber die 800 Meter (U16) in 2:30,96 und Katharina Stöger die 800 Meter (U18) in 2:20,82.

Quelle: SN