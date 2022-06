Union-Salzburg-Frauen sind Österreichs Nummer drei

Bei den österreichischen Vereinsmeisterschaften der Leichtathleten in Graz präsentierten sich Inge Grünwald und Co. stark.

ATSV Linz LA bei den Frauen die TGW Zehnkampf Union Linz bei den Männern holten sich die Titel bei den Vereinsmeisterschaften. Union Salzburg konnte bei den Frauen lange sogar um den Titel - der zuletzt 2012 nach Salzburg gegangen ist - mitkämpfen und wurde knapp hinter ATSV OMV Auersthal Dritter. Siege in ihren Bewerben feierten Weitspringerin Inge Grünwald (6,10 m), Stabhochspringerin Shanna Tureczek (3,60 m, vor Clubkollegin Sarah Baumgartner/3,50 m), Katharina Stöger über 1000 Meter (3:02:22 Min.) und Speerwerferin Philomena Thalmann (37,32 m/PB).

Die österreichische Leichtathletikelite glänzte in Graz großteils durch Abwesenheit. Nicht in Bestbesetzung traten auch die Union-Männer an, die auf Platz acht der Gesamtwertung kamen. Der 47-jährige Masters-Athlet Alexander Leprich sprang im Diskuswurf und Dreisprung ein. Persönliche Bestleistungen verzeichneten u.a. David Rastl über 1000 Meter (2:34:34 Min.) und Paul Del-Negro über 400 Meter (51,47 Min.)