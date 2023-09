Unverzichtbare Wunderwuzzis: Ohne die Alten geht nichts im Sport

Die Förderungen sind gering und fließen nach Möglichkeit in den sportlichen Bereich und nicht in die Administration. Folglich bleibt die Arbeit an Ehrenamtlichen hängen - und wer außer Pensionistinnen und Pensionisten hat schon so viel Zeit? "Ehrenamtliche Organe haften wie Geschäftsführer oder Vorstände und haben teilweise ein Umfeld wie ein mittelmäßig organisierter Sparverein", beklagt Gugenberger eine bedenkliche Schieflage.

Den sportlichen Betrieb mit am Laufen halten bei ihm auch die zwei über 70-jährigen Trainer Peter Bründl und Ernst Grössinger. Die Alten sind unverzichtbar, aber mit einer Reihe deutlich jüngerer Funktionäre und Coaches hat der SLV auch schon die Weichen für die Zukunft gestellt.