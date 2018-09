US-Amerikaner Bryan/Sock gewannen US-Open-Doppel-Titel

Das US-amerikanische Tennis-Duo Mike Bryan und Jack Sock hat die Herren-Konkurrenz bei den US Open gewonnen und damit seinen zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel nach dem Erfolg in Wimbledon geholt. Der Finalsieg in New York gegen den Polen Lukasz Kubot und den Brasilianer Marcelo Melo, die 2017 in Wimbledon triumphiert hatten, fiel mit 6:3,6:1 sehr deutlich aus.

SN/APA (AFP/Getty)/AL BELLO Mike Bryan (re.) mit Ersatzpartner Jack Sock