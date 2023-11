US-Amerikanerin Pegula bei WTA Finals erste Halbfinalistin

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula steht bei den WTA Finals in Cancun in Mexiko als erste Halbfinalistin fest. In ihrem zweiten Gruppenspiel besiegte sie die belarussische Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka 6:4,6:3. Es war der zweite Erfolg der 29-Jährigen gegen Sabalenka im sechsten Duell. Schon ihr Auftaktmatch beim Saison-Finalturnier der besten acht Tennis-Frauen des Jahres gegen die Kasachin Jelena Rybakina hatte Pegula in zwei Sätzen gewonnen.

BILD: SN/APA/AFP/ANTHONY WALLACE Jessica Pegula steht bei den WTA Finals im Halbfinale/Archivbild

Sabalenka spielt zum Abschluss der Vorrunde in einer Neuauflage der heurigen Endspiele der Australian Open und des WTA-1000-Turniers in Indian Wells gegen Rybakina um den zweiten Halbfinal-Platz in Gruppe A. Die Weltranglisten-Vierte Rybakina setzte sich in drei Sätzen gegen Maria Sakkari durch. Die Griechin hat nach ihrer zweiten Niederlage keine Chance mehr aufs Weiterkommen.