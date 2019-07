US-Mixed-Staffel schaffte Weltrekord über 4 x 100 m Kraul

Die US-amerikanische Mixed-Staffel über 4 x 100 Meter Kraul hat bei der Schwimm-WM den eigenen Weltrekord um 20 Hundertstelsekunden verbessert. Caeleb Dressel, Zach Apple, Mallory Comerford und Simone Manuel schlugen am Samstag in Gwangju nach 3:19,40 Minuten an. Sie sicherten sich in dem nicht olympischen Wettkampf den Titel vor Australien und Frankreich.

SN/APA (AFP)/MANAN VATSYAYANA Für Dressel war es der insgesamt 13. WM-Triumph