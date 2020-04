US Open halten nach Wimbledon-Absage noch an Austragung fest

Die US Open halten trotz der Absage des Tennis-Klassikers in Wimbledon an der Austragung ihrer Veranstaltung im Spätsommer fest. "Zum jetzigen Zeitpunkt hat die USTA weiter vor, die US Open wie geplant stattfinden zu lassen, und wir setzen die Vorbereitungen, das Turnier auszutragen, verstärkt fort", teilte der US-Verband mit. Natürlich bereite man sich auf alle Eventualitäten vor.

SN/AFP/TIMOTHY A. CLARY US Open bereiten sich auf alle Eventualitäten vor