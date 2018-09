Die US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands und der Schotte Jamie Murray haben am Samstag bei den Tennis-US-Open in New York den Mixed-Titel geholt. Im Finale setzte sich das Duo gegen Alicja Rosolska (POL) und Nikola Mektic (CRO) 2:6,6:3,11:9 durch. Die von einer schweren Knieblessur genesene Mattek-Sands und der Bruder von Andy Murray teilen sich 155.000 Dollar (umgerechnet gut 133.200 Euro).

SN/APA (AFP/GETTY)/JULIAN FINNEY Die beiden teilen sich ein Preisgeld von155.000 Dollar.