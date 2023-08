US-Team für Ryder Cup komplett

Das US-Aufgebot für den Ryder Cup der Golfer steht fest. Brooks Koepka, Sam Burns, Rickie Fowler, Collin Morikawa, Jordan Spieth und Justin Thomas wurden am Dienstag als die sechs von US-Teamkapitän Zach Johnson Auserwählten nominiert. Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa und Xander Schauffele waren über diverse Rankings bereits als Fixstarter festgestanden.

Das zwölfköpfige Europa-Team für den Kontinentalvergleich Ende des Monats in Rom ist noch nicht komplett. Sepp Straka macht sich Hoffnungen auf die Nominierung, die Kapitän Luke Donald am Montag vornehmen will. Jon Rahm, Rory McIlroy, Viktor Hovland und Tyrrell Hatton sind bereits qualifiziert. Bis Sonntag können sich weitere zwei Europäer über Ranglisten ein Ticket sichern.