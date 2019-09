USA bei Basketball-WM auf Viertelfinalkurs

Die US-Basketballer liegen bei der WM in China klar auf Viertelfinalkurs. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag in Shenzhen dank einer starken Defensive mit 69:53 gegen Griechenland durch und feierte damit den vierten Sieg im vierten Spiel.

SN/APA (AFP)/NICOLAS ASFOURI Die US-Boys besiegten Griechenland