USA holten angeführt von Biles WM-Gold vor Russland

Die amerikanischen Frauen sind bei den Weltmeisterschaften der Kunstturner in Doha im Team-Finale ihrer haushohen Favoritenrolle gerecht geworden. Angeführt von der erneut herausragenden Simone Biles gewann die USA am Dienstag mit einem Vorsprung von fast neun Punkten überlegen vor Russland den vierten WM-Titel mit dem Team in Folge.

SN/APA (AFP)/KARIM JAAFAR Die 21-jährige Biles führte ihr Team zum Sieg