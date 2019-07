USA nach 2:1 gegen England erneut im Frauen-WM-Finale

Titelverteidiger und Topfavorit USA steht im Finale der Frauen-Fußball-WM in Frankreich. Die Amerikanerinnen feierten am Dienstagabend in Lyon einen 2:1-(2:1)-Sieg über England und treffen nun am Sonntag (17.00 Uhr) im 59.000 Zuschauer fassenden Parc Olympique Lyonnais entweder auf Europameister Niederlande oder Ex-Weltmeister Schweden, die am Mittwoch in Lyon den zweiten Finalisten ermitteln.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE DESMAZES Die US-Kickerinnen dürfen weiter vom insgesamt vierten Titel träumen