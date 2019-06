USA souverän ins Viertelfinale des Gold Cup aufgestiegen

Das Fußball-Nationalteam der USA hat die Gruppenphase im Gold Cup makellos absolviert. Der Titelverteidiger und Gastgeber der Kontinental-Meisterschaft von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (CONCACAF) feierte am Mittwoch in Kansas City zum Abschluss der Gruppe D einen 1:0 (0:0)-Sieg über Panama. Jozy Altidore (66.) erzielte per Fallrückzieher den einzigen Treffer der Partie.

SN/APA (AFP/Getty)/JAMIE SQUIRE Altidores Treffer war genug