USA-Tickets als Meisterzuckerl für die Leichtathleten

So wertvoll wie nie ist ein Staatsmeistertitel heuer für Österreichs Leichtathleten. Bei den Titelkämpfen am Samstag und Sonntag in St. Pölten geht es nämlich auch um Startplätze bei der Weltmeisterschaft (Eugene/USA, ab 15. Juli) sowie der Europameisterschaft (München/GER, Mitte August).

SN/gepa Victoria Hudson.