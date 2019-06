USA und Panama erreichten Gold-Cup-Viertelfinale

Die Fußball-Nationalmannschaften der USA und Panamas haben beim Gold-Cup-Turnier das Viertelfinale erreicht. Die Hausherren fertigten am Samstag (Ortszeit) in Cleveland (Ohio) Trinidad und Tobago mit 6:0 (1:0) ab, Panama setzte sich gegen Guyana mit 4:2 (2:1) durch. Im abschließenden dritten Spiel der Gruppe D am Mittwoch kommt es noch zum "Gipfeltreffen".

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Ein halbes Dutzend Tore, einseitig verteilt