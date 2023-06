USK Elsbethen beendet Ausnahme-Frühjahrssaison mit zwölf Siegen in Folge

Zwölf Mal in Folge ungeschlagen: Im letzten Heimspiel der Saison reüssierte der USK Elsbethen mit einem 8:0 (3:0) gegen Puch. Der Aufstieg ist vorerst trotzdem kein Thema.

Eine Ausnahme-Frühjahrssaison hat die Kampfmannschaft des USK Elsbethen in der 2. Klasse Nord B hingelegt. Mit dem 8:0 Sieg gegen den FC Puch vorigen Freitag sorgte die Elf im letzten Heimspiel für den zwölften Sieg in Folge. Der Aufstieg in die nächst höhere Klasse ist trotz der hervorragenden Frühjahrssaison kein Thema.