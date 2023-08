Der Kärntner Nicolai Uznik hat bei der Kletter-WM in Bern als Sechster der Vorschlussrunde das Boulder-Finale der besten sechs erreicht (18.30 Uhr), Jakob Schubert schied als Zwölfter aus. München-Europameister Uznik schaffte am Freitag auf den vier Boulder zwei Tops und vier Zonen, Schubert zwei Tops und drei Zonen. Bester war der Japaner Sorato Anraku mit 4/4 - er löste also alle Aufgaben - vor dem Franzosen Mickael Mawem mit 3/4.

BILD: SN/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Uznik erreichte WM-Finale im Bouldern