Vadlau/Mähr vor Hyeres in 470er-Klasse auf Endrang zwei

Die österreichischen Segler Lara Vadlau und Lukas Mähr sind bei der "French Olympic Week" vor Hyeres in der 470er-Klasse auf Gesamtplatz zwei gelandet. Das OeSV-Duo belegte am Samstag im Medal Race Rang sechs, gesamt waren somit nur die Spanier Jordi Xammar/Nora Brugmann vor ihnen. Es ist der bisher größte gemeinsame Erfolg von Vadlau/Mähr.

"Wir sind mit der ganzen Woche sehr happy und es überwiegt die Freude über den zweiten Platz", sagte Vadlau. "Es geht alles in die richtige Richtung und auch die Materialtests laufen gut. Es war eine richtig coole Regatta mit vielen Learnings und einem geilen Resultat, so darf es weitergehen." Sportdirektor Matthias Schmid hob die Bedeutung des Ergebnisses hervor: "Es sind die gleichen Boote am Start gewesen, die auch bei der WM in Den Haag sein werden. Wer hier eine Medaille machen kann, kann das auch bei der WM oder bei den Olympischen Spielen."