Vali Höll zerlegte zum Abschluss die Konkurrenz

Mit 13 Sekunden Vorsprung hat Gesamtsiegerin Vali Höll das letzte Saisonrennen im MTB-Downhill-Weltcup in Kanada gewonnen.

Valentina Höll hat die Downhill-Weltcup-Saison der Mountainbiker mit Stil beendet. Die 22-jährige Saalbacherin, die sich davor bereits ihren zweiten Gesamtsieg gesichert hatte, triumphierte am Samstag auch beim Finale in Mont-Sainte-Anne in Quebec. Höll distanzierte die zweitplatzierte Deutsche Nina Hoffmann auf dem anspruchsvollen Kurs in Kanada um mehr als 13 Sekunden. In acht Saisonbewerben gelangen der Weltmeisterin damit vier Siege.

Vizeweltmeister Andreas Kolb wurde bei den Männern Achter. Den Sieg holte sich Lokalmatador Jackson Goldstone aus Kanada.