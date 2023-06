Vali Höll besiegte ihr Leogang-Trauma und feierte einen überlegenen Heimtriumph

Endlich hat Mountainbike-Königin Vali Höll auch ihren Weltcup-Heimsieg: Nach vielen Enttäuschungen in den vergangenen Jahren siegte sie am Samstag umso eindrucksvoller im Downhill von Leogang.

Sie war schon Weltcupsiegerin und Weltmeisterin, aber der 17. Juni 2023 wird für immer ein besonderes Datum in der Karriere von Vali Höll sein: Mit 4,3 Sekunden Vorsprung auf Camille Balanche (SUI) demonstrierte die Weltmeisterin aus Saalbach auf eindrucksvolle Weise ihre Klasse. Dahinter hatte Rachel Atherton (GBR) als Dritte bereits 7,5 Sekunden Rückstand.

Bisher war der Lokalmatadorin und Salzburger Sportlerin des Jahres auf der Heimstrecke das Glück nicht hold gewesen. Bei drei Starts war sie drei Mal gestürzt. Diesmal erlaubte sich die 21-jährige Höll auf dem Kurs am Asitz keinen Fehler und ließ die Fanmassen jubeln. Etliche tausend waren zum Anfeuern auf die steilen Hänge geklettert und bekamen Downhill von höchster Klasse gezeigt.

Mama Sabine litt im Ziel

Im Zielauslauf hatte sich der große Höll-Fanclub versammelt. Mittendrin Valis Mutter Sabine, die beim Start schon nicht mehr auf die Leinwand schauen konnte. "Ich war der Ohnmacht nahe", gestand sie später. "Die ganze Woche war schrecklich, die Nervosität bei mir noch größer als bei Vali." Mit jeder Zwischenzeit wurde es um sie herum lauter, je näher das Ziel rückte, desto mehr glaubte auch sie an den Sieg. Als ihre Tochter auf den letzten Metern war, gab es kein Halten mehr, da stürmte Sabine Höll mit der übrigen Crew an die Bande und war die erste Gratulantin. Freudentränen flossen. "Jetzt wird richtig gefeiert", kündigte die Mama an, während Tochter Vali unter den Klängen von Alicia Keys' "This Girl is on Fire" aufs Siegerstockerl stieg.

Schon im Semifinale des Mountainbike-Weltcuprennens von Leogang war Höll der Konkurrenz um die Ohren gefahren: 5,6 Sekunden Vorsprung hatte sie auf die Zweitschnellste, Nina Hoffmann aus Deutschland. Auch in der Qualifikation war sie Schnellste gewesen.

Das nächste Weltcuprennen steigt in zwei Wochen in Val di Sole (ITA).