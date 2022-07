Vali Höll fluchte nach Sturz

Mountainbike-Weltcupsiegerin Vali Höll muss in dieser Saison weiter auf ihren ersten Top-drei-Platz im Downhill warten. Beim Weltcup in Lenzerheide (SUI) reichte es am Samstag nur zu Platz fünf für die Saalbacherin.

SN/www.redbullmediahouse.com Vali Höll in Lenzerheide.

"Das war definitiv nicht das, was ich mir erwartet habe", sagte sie nach einem Rennen, in dem sie erneut auf dem Weg zu einem Spitzenplatz durch einen Sturz gebremst wurde. Das Malheur kommentierte sie - dank "GoPro"-Helmkamera gut hörbar - mit einem nicht druckreifen Fluchen. "Derzeit bin ich noch auf der Suche nach dem Momentum", erklärte die 20-Jährige, die im Ziel elf Sekunden Rückstand auf Siegerin Myriam Nicole (FRA) hatte. Nach vier von acht Rennen hält Höll immerhin weiter Platz drei in der Weltcupgesamtwertung hinter Camille Balanche (SUI) und Myriam Nicole. Bereits am kommenden Wochenende folgt in Andorra die nächste Station.