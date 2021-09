Vali Höll holt sich sensationell den Gesamtweltcup im Mountainbike-Downhill

Sensation im Finale des Mountainbike-Weltcups: Die 19-jährige Saalbacherin Valentina Höll holte sich am Samstag mit einem Sieg in Snowshoe (USA) die Gesamtwertung.

Mit 1125 Punkten sicherte sich die Ausnahmekönnerin die Krone vor Myriam Nicole (FRA/1079) und Camille Balanche (SUI/1065). Ins letzte Rennen war sie noch als Gesamtdritte gegangen. Höll ist die erste Österreicherin, die einen Downhill-Weltcup gewonnen hat.

Ein Herzschlagfinale brachte auf der schwierigen Strecke von Snowshoe (West Virginia) die Entscheidung. Höll legte als erste der Aspirantinnen auf den Gesamtsieg einen starken Lauf hin und kam in 3:39,679 Min. ins Ziel. Danach blieb die bisherige Gesamtzweite Schweizerin Camille Balanche deutlich hinter ihr.

Marine Cabirou (FRA) ließ die Saalbacherin dann zittern, denn sie gefährdete als Zwischenzeitbeste den Sieg. Am Ende fehlten ihr aber ganze 0,25 Sekunden.

Damit fiel die Entscheidung mit der allerletzten Läuferin. Myriam Nicole aus Frankreich hätte ein vierter Platz gereicht, doch sie stürzte völlig unerwartet an einer Flachpassage und kam schließlich als Siebente ins Ziel. Schon am Mittwoch hatte Nicole durch einen Sturz Punkte liegen gelassen.

"Ich fasse es noch gar nicht", sagte Vali Höll nach dem Rennen. "Das kam völlig unerwartet. Es war ja meine erste Weltcupsaison. Ich hätte mich schon mit einem Platz unter den ersten fünf zufrieden gegeben. Jetzt habe ich gerade einmal mein zweites Rennen gewonnen und stehe schon ganz oben. Einfach unglaublich."

Erst am Mittwoch hatte Höll ebenfalls in Snowshoe ihren ersten Weltcupsieg in der Elite gefeiert. Als Juniorin war die Salzburgerin bereits als kommender Superstar der Szene gefeiert worden, je zwei Mal war sie Weltcup-Gesamtsiegerin und Weltmeisterin geworden. Der Einstieg bei den Senioren war schmerzhaft gewesen: Just auf ihrer Heimstrecke in Leogang stürzte sie im Training zur WM im Oktober 2020 schwer. Nach harter Reha waren auch die ersten Rennen in der heurigen Saison nicht nach Wunsch verlaufen. Zwei Mal stürzte sie auf dem Weg zu möglichen Siegen.