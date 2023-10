Vali Höll: "Im Rennen kann ich nicht mehr chillen"

Downhill-Weltcupsiegerin Vali Höll über Gefahren ihres Sports, Skifahren und nervöse Eltern.

Noch etwas müde, aber sehr entspannt und frisch tätowiert ("nach jedem Erfolg kommt ein neues Tattoo dazu") lud Vali Höll am Mittwoch in ihrer Heimat Saalbach zum Gespräch. Erst am Sonntag hatte die 21-jährige Downhill-Mountainbikerin das Weltcup-Saisonfinale in Mont-Sainte Anne in Kanada gewonnen. Als Gesamtsiegerin stand sie schon vorher fest. Vali Höll über...



Unterschiede zum ersten Triumph: "Beim ersten Weltcupsieg war es anders. Sobald man einmal gewonnen hat, weiß man: Das geht noch öfter. Heute habe ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein."



Die Gefahren im Downhill: "Unser Sport ist megagefährlich. Da kann es leicht sein, dass man nach einer Verletzung nicht mehr in den Groove reinfindet. Allein heuer sind zwei sehr gute Konkurrentinnen wegen Gehirnerschütterungen länger ausgefallen."



Die stärkere Konkurrenz: "Gerade bei den Frauen sind das Level und die Dichte an der Spitze enorm gestiegen. Sechs bis sieben Mädels können gewinnen. Ich muss jetzt alles geben und überall auf der Strecke pushen. Vor drei Jahren konnte ich zwischendurch noch chillen, das geht jetzt gar nicht mehr."