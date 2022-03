Vali Höll ist ab nun die Gejagte

In Lourdes (FRA) startet die Weltcupsaison im Mountainbike-Downhill mit der Salzburgerin Vali Hölll als Titelverteidigerin.

So wie Max Verstappen in der Formel 1 fährt Vali Höll im Mountainbike-Downhill-Weltcup als Titelverteidigerin mit der Nummer eins. Vor dem Start gesteht die Saalbacherin: "Ich bin unglaublich nervös." Nicht nur wegen der "1" auf ihrem Gefährt, sondern auch weil die Strecke in Lourdes (FRA) Neuland für sie ist. In den Wallfahrtsort steigt am Wochenende der Auftakt zur neuen Saison, zuletzt wurde dort 2017 gefahren.

Vielseitig, aber immer auf zwei Rädern: So hat die Vorbereitung von Vali Höll auf die Saison ausgesehen. Die Titelverteidigerin aus Saalbach war auf Enduro- und Rennrädern unterwegs, dazu kamen intensive Motocross-Tage in Italien mit ihrer neuen 250er-Maschine von KTM. Mit dabei in der Downhillerinnen-Runde war auch Camille Balanche aus der Schweiz, eine ihrer härtesten Konkurrentinnen in der Vorsaison. Höll hatte beim Finale in Snowshoe (USA) völlig überraschend noch Balanche und die Französin Myriam Nicole überholt und sich den Titel geholt.

In der Vorbereitung in Portugal und Frankreich war die Elite bei den Testrennen auch gleich wieder unter sich an der Spitze. "Ich freu' mich schon wenn's richtig los geht", sagt die 20-jährige Salzburgerin. Highlights der Saison sind das Heimrennen in Leogang und die WM Ende August in Les Gets (FRA).

MTB-Weltcup Downhill 2022