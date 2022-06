Vali Höll lieferte sich spannendes Slalomduell um den Sieg

Wenige Tage nach dem Weltcup in Leogang hat sich Mountainbike-Weltcupsiegerin Vali Höll in Innsbruck den Frust von der Seele gefahren. Beim Crankworx in Innsbruck wurde sie Zweite.

Ein Downhill-Slalom im Duell Frau gegen Frau bildete den Auftakt zum Crankworx in Innsbruck. Im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Weltcup-Konkurrentin Nina Hoffmann (GER) hatte die Saalbacherin knapp das Nachsehen. Bei den Männern siegte der Steirer Andreas Kolb, am Wochenende in Leogang überraschend Weltcup-Sechster. Am Sonntag steigt in Innsbruck noch ein Single-Downhillrennen.

Für Vali Höll war Leogang wie berichtet nach zwei Stürzen im Rennen ein Wochenende zum Vergessen gewesen. "Nach Leogang in der letzten Woche war ich mir nicht sicher, ob ich mich überhaupt schon wieder bereit fühle Rennen zu fahren", sagte sie. "Und dann hat es doch besser geklappt, als ich dachte. In der Round of 16 habe ich das Gate erwischt, und trotzdem habe ich es in die Finals geschafft. Die Wahl der Reifen war heute sehr wichtig, ohne die richtigen Stollen war es mit dem leichten Regen einfach zu rutschig. Es war ein spannendes Rennen und ich freu mich sehr für Nina. Am Sonntag werde ich sie nochmal herausfordern, denn da will ich gewinnen."