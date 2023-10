Vali Höll krönt eine perfekte Saison mit dem Weltcup-Sieg

Die Saalbacherin Valentina Höll ist zum zweiten Mal die Gewinnerin des Gesamtweltcups im Downhill-Mountainbiken. Der Weltmeisterin reichte am Samstag in Snowshoe (USA) ein dritter Rang zur vorzeitigen Entscheidung.

Schneller als die 21-Jährige waren im vorletzten Saisonrennen nur die Französin Marine Cabirou und ihre schärfste Weltcuprivalin Nina Hoffmann (GER). Die Gesamtwertung hatte Höll auch schon 2021 gewonnen, auch damals fixierte sie den Gesamtsieg in Snowshoe. Heuer feierte sie in bisher sieben Bewerben drei Siege, darunter zum ersten Mal auch beim Heimrennen in Leogang. Dazu wurde sie zum zweiten Mal Weltmeisterin. Im April wurde Vali Höll zu Salzburgs Sportlerin des Jahres gekürt, den goldenen Leonidas nahmen bei der Gala ihre Eltern entgegen, weil sie zum Training in Übersee weilte.

Bei den Herren kam der Steirer Andreas Kolb, zuletzt Zweiter in Les Gets, auf den siebenten Platz. Die Downhill-Saison wird am kommenden Wochenende in Mont-Sainte-Anne (Kanada) abgeschlossen.