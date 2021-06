Vali Höll setzt in Leogang hohe Erwartungen an sich

Die Saalbacherin gibt ihre Weltcup-Premiere. Im Cross-Country weht bereits ein Hauch von Olympia.

Es wird ernst beim Mountainbike-Weltcup in Leogang. Am Samstag und Sonntag steigt der Doppel-Weltcup im Downhill und im Cross-Country (live auf ORF Sport + und redbull.tv). Besonders die rasanten Abfahrer sind gespannt, ist es doch ihr erster Weltcupstart in dieser Saison.

Das gilt ganz besonders für Lokalmatadorin Vali Höll. Die Saalbacherin hätte nach überragenden Ergebnissen im Nachwuchs ihre Premiere bei den Seniorinnen im Vorjahr bei der WM an selber Stelle geben sollen. Dann aber stürzte sie schwer an jenem Abschnitt, der mittlerweile ihren Namen trägt: "Vali's Hölle".

Die 20-Jährige gibt wie gewohnt offen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Ich bin ehrlich gesagt extrem nervös. Schließlich ist es mein erster Elite-Weltcup überhaupt. Ich habe extrem hohe Erwartungen an mich selbst."

Auf der 2,5 Kilometer langen Speedster-Strecke am Asitz erreichen die Downhiller bis zu 65 km/h. Aber Vali Höll beschäftigt weniger die Gefahr zwischen Steinen, Wurzeln und tiefen Rinnen, sondern die eigene Erwartung: "Ich muss lernen, meine Zielsetzungen neu zu definieren, fühle mich auf dem neuen Material extrem wohl und im oberen Teil der Strecke bin ich schon wieder schnell." Bei den Herren will der WM-Silberne von 2020, David Trummer, ebenfalls in die Spitze fahren.

Mehr als nur ein Hauch von Olympia weht am Sonntag bei den Cross-Country-Rennen. Die Tiroler Max Foidl und Laura Stigger haben ihr Ticket für Tokio schon in der Tasche. Mona Mitterwallner erinnert sich noch gern an den Oktober 2020, als sie in Leogang Juniorenweltmeisterin wurde und sagt: "Ich freue mich schon riesig auf den Heimweltcup und bin schon megamotiviert. Die Strecke liegt mir optimal."

Vor kurzem besiegte Mitterwallner, die auch beide U23-Weltcups der Saison gewonnen hat, im Prestigeduell bei der Staatsmeisterschaft Laura Stigger. Olympia ist dennoch kein Thema für sie, denn Österreich darf nur eine Starterin entsenden.



Programm:Samstag: Downhill - 9.45: Junioren; 10.30: Juniorinnen; 12.30: Elite Frauen, 13.30:Elite Männer. - Sonntag: Cross Country - 8.30: U23 Frauen, 10.15: U23 Männer; 12.20: Elite Frauen; 14.50: Elite Männer.