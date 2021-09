Vali Höll wurde für Mut zur Vorsicht belohnt

Die Saalbacher Mountainbike-Senkrechtstarterin feierte in den USA ihren ersten Weltcupsieg im Downhill.

Stürze, Schmerzen und Tränen haben die bisherige Weltcupsaison von Vali Höll geprägt. Am Mittwoch wurde die 19-jährige Saalbacherin für all die Rückschläge entschädigt. In Snwoshoe (US-Bundesstaat West Virgina) holte das Downhill-Supertalent seinen ersten Weltcupsieg.

So oft hatte sie zuletzt Siege im letzten Moment verpasst, dass sie im Ziel erst einmal durchatmete: "Allle Augen sind gerade auf mich gerichtet, anscheinend habe ich also gewonnen", sagte sie. "Ich bin unglaublich glücklich." 4,6 Sekunden Vorsprung auf Camille Balanche (SUI) und 5,7 auf Marine Cabirou (FRA) zeugten von Souveränität.

Dabei begann Höll auch die Woche in den USA mit einem wilden Sturz im Training. Erinnerungen an die Heim-WM vorigen Oktober wurden wach, wo sie sich bei einem ähnlichen Crash einen Beinbruch zugezogen hatte. In Snowshoe beschloss sie als Konsequenz, auf Nummer sicher zu gehen: "Weil ich nicht wirklich sicher war, habe ich den großen Transfersprung ausgelassen und die ,chicken line'" gewählt." Die "Weicheier-Spur" war der Schlüssel zum Sieg, zudem war die Salzburgerin beim ungewöhnlichen Wochentagstermin gechillt wie selten zuvor: "Es fühte sich nicht wirklich nach einem richtigen Renntag an. Es scheint, als ob ich besser funktioniere, wenn ich nicht zu gestresst bin."

Höll profitierte zudem diesmal vom Sturzpech einer anderen: Weltmeisterin Myriam Nicole hätte ihren Sieg noch gefährden können. "Sie war super unterwegs, es ist so schade, dass sie gestürzt ist", meinte Höll, die nun im letzten Rennen an gleicher Stelle am Samstag (18 Uhr MESZ, live auf Red Bull TV) sogar noch den Gesamweltcup gewinnen kann.