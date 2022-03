Vali Höll zum Weltcupauftakt Vierte

Nach Zwischenbestzeit belegte Titelverteidigerin Vali Höll aus Saalbach beim Mountainbike-Downhill in Lourdes (FRA) den vierten Platz.

Valentina Höll mischte gleich zu Beginn der neuen Weltcupsaison im Mountainbike-Downhill wieder an der Spitze mit. Beim Auftaktbewerb in Lourdes (FRA) siegte die Schweizerin Camille Balanche. Höll war die Quali-Schnellste gewesen und lag im Rennen am Sonntag zur Zwischenzeit noch eine halbe Sekunde vor ihrer Schweizer Konkurrentin. Doch einige kleine Fehler im unteren Streckenabschnitt kosteten noch die Führung. Da auch Myriam Nicole (FRA/+0,624) und Tahnee Seagrave (GBR/+0,997) knapp hinter Balanche lagen, war für Höll mit 1,674 Sekunden Rückstand nur Platz vier drin.

Nächste Weltcupstation ist am 22. Mai Fort William (GBR).