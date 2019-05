Van Gerwen gewann viertes Mal en suite Darts-Premier-League

Der niederländische Topfavorit Michael van Gerwen hat in der Nacht auf Freitag zum vierten Mal in Serie die Premier League Darts gewonnen. Der Weltmeister und Weltranglistenerste feierte im Finale in London einen klaren 11:5-Erfolg über den Engländer Rob Cross und kassierte dafür 250.000 Pfund (rund 284.000 Euro) Preisgeld. Es war der insgesamt fünfte Premier-League-Triumph für van Gerwen.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Mighty Mike – Michael Van Gerwenist in der Premier League nicht zu biegen.