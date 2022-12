Van Gerwen glänzt bei WM mit glattem 3:0 gegen Williams

Der Niederländer Michael van Gerwen hat seinen Status als Top-Favorit bei der Darts-WM in London untermauert. "Mighty Mike", wie van Gerwen genannt wird, gewann am Mittwochabend klar und dominant mit 3:0 gegen den Waliser Lewy Williams. Der dreifache Weltmeister hatte in Runde eins ein Freilos und steht nun in der dritten Runde. In der trifft er auf den Wiener Mensur Suljovic oder den Belgier Mike De Decker. Dieses Duell wird am (heutigen) Donnerstag gespielt.

SN/APA/ANP/ROBIN UTRECHT Michael van Gerwen hatte zum WM-Auftakt guten Grund zum Jubeln/Archiv

Vor van Gerwen hatten auch der schottische Weltmeister Peter Wright und der walisische Weltranglisten-Erste Gerwyn Price die erste Aufgabe gemeistert.