Van Gerwen und Wright im Darts-WM-Finale

Der Niederländer Michael van Gerwen und der Schotte Peter Wright stehen im Finale der Darts-WM am Neujahrstag (21.00 Uhr). "Mighty Mike", wie van Gerwen genannt wird, besiegte am Montag in London den Engländer Nathan Aspinall mit 6:3 und sicherte sich damit den dritten WM-Finaleinzug in vier Jahren. Eine Überraschung gelang Wright, der den favorisierten Waliser Gerwyn Price mit 6:3 besiegte.

SN/APA (AFP/Archiv)/ROBIN VAN LONKH Peter Wright verhinderte Traumfinale