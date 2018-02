Vanek-Tor in 1.000 NHL-Spiel reichte nicht zum Sieg

Thomas Vanek hat in seinem 1.000. Spiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nur ein persönliches Erfolgserlebnis gefeiert. Der Steirer traf bei der 2:4-Heimniederlage seiner Vancouver Canucks gegen Tampa Bay Lightning per "Bauerntrick" zum zwischenzeitlichen 1:3. Es war sein 368. NHL-Tor bzw. das 15. in dieser Saison. Die Canucks bleiben weiter Vorletzte in der Western Conference.

SN/APA (AFP/Getty)/BRUCE BENNETT Vanek gab den Fans kurzzeitig Grund zum Jubeln