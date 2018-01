Vanek und Grabner trafen in der NHL

Die beiden österreichischen Eishockey-Stürmer Thomas Vanek und Michael Grabner haben sich am Sonntag in der NHL in die Torschützenliste eingetragen. Vanek erzielte beim 3:2-Auswärtssieg der Vancouver Canucks bei seinem Ex-Club Minnesota Wild seinen 13. Saisontreffer, Grabner traf beim 2:5 der New York Rangers bei Titelverteidiger Pittsburgh Penguins zum 19. Mal in dieser Saison.

SN/APA (GETTY)/Sean M. Haffey Vanek brachte die Canucks in die Siegesspur