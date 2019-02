Vanek verlor mit Detroit bei Chicago Blackhawks 2:5

Die Detroit Red Wings haben in der National Hockey League (NHL) am Sonntag mit einem 2:5 bei den Chicago Blackhawks ihre dritte Niederlage in Folge kassiert. Der Steirer Thomas Vanek gab für die Verlierer zwei Torschüsse ab, blieb nach zuvor zehn Scorerpunkten in neun Spielen diesmal aber ohne Tor oder Assist. Im Kampf um die Play-off-Plätze sieht es für sein Team nun noch düsterer aus.

SN/APA (AFP/Getty)/JONATHAN DANIEL Die Red Wings mussten sich den Blackhawks geschlagen geben